BEACHVOLLEYBALL

Der Klagenfurter Xandi Huber gewann mit seinem steirischen Beach-Partner Christoph Dressler das Pro 120 in Graz gegen die slowenisch-kroatische Paarung Danijel Pokersnik/Filip Silic. Für Huber war es der erste Auftritt in Graz nach zehnjähriger Pause.

FUSSBALL

Der WAC startet in Bad Waltersdorf mit dem Trainingslager zur Vorbereitung auf die erste Europa-League-Saison. Neo-Stürmer Shon Weissmann wird mit an Bord sein. Bis Samstag bleibt der WAC vor Ort, ein Test ist geplant: Mittwoch gegen Vidi Szekesfehervar. Der Test-Höhepunkt folgt am 13. Juli in der Lavanttal Arena. Da kommt Girondis Bordeaux auf Besuch.

TENNIS

Es war bis zum letzten Spieltag der 2. Bundesliga ein absoluter Tennis-Krimi, den die KLC-Damen mit einem deutlichen 6:1-Auswärtssieg gegen Kirchdorf für sich entscheiden konnten. Damit gelang der Aufstieg in die 1. Tennis-Bundesliga. Für die Punkte der Kärntnerinnen sorgten Hrdinkova, Habekovic, Pasterk, Mar sowie im Doppel Hrdinkova/Habekovic sowie Plihal/Pasterk.



RADSPORT

Nach schweren Stürzen von Matthias Krizek und dem Kärntner Stephan Rabitsch auf der zweiten Etappe der Slowenien-Radrundfahrt hat das Team Felbermayer vorzeitig die Heimreise angetreten. Immerhin kamen die heimischen Profis, die bei einer Abfahrt von der Straße abgekommen und 50 Meter in ein Waldstück gestürzt waren, „nur“ mit schweren Hautabschürfungen davon.

TRIATHLON

Cross-Kids-Cup in Keutschach (Rauschelesee), Klassensieger, Schüler A: Kretschmer Leo (HSV Triathlon Kärnten), Tatschek Clemens (HSV Triathlon Kärnten), Ritter Stephanie (HSV Triathlon Kärnten). - Schüler B: Fugger Heimo (Sport am Wörthersee), Wrolich Manolo (Sport am Wörthersee), Legat Maximilian (WFV Finkensten am Faaker See), Frey Sarah (Schwimmverein Villach), Ritter Katrin (HSV Triathlon Kärnten), Lauchard Magdalena (Sport am Wörthersee). Schüler C: Schoby Jonas (tri team Magdalensberg), Wrolich Santiago (Sport am Wörthersee), Mosshammer Maximilian(HSV Triathlon Kärnten), di Bernardo Sophie (Sport am Wörthersee), Wuksch Sophie (HSV Triathlon Kärnten), Doninger Johanna (bike team Köttmannsdorf). Schüler D: Wiegele Florian (WFV Finkensten am Faaker See), Pfeffer Jonas (WSF St. Kathrein/Off), Sattler Finn (HSV Triathlon Kärnten), Sagerschnig Lilli (Sport am Wörthersee), di Bernardo Valerie (Sport am Wörthersee), Vadori-Hamedinger Valentina (Sport am Wörthersee), Schüler E: Egger Jan(Sport am Wörthersee), Sagerschnig, Lukas (Sport am Wörthersee), Kuntarisch Leon(Sport am Wörthersee), Wiegele Natalie Marie (WFV Finkensten am Faaker See), Sardei Anna (HSV Triathlon Kärnten). Jugend, Junioren, U23: Uran Florian (Sport am Wörthersee), Kriegl Lukas ( Sport am Wörthersee), Illgoutz Fabian (Sport am Wörthersee), Kolle Marie (Sport am Wörthersee), Gappitz Selina (Sport am Wörthersee). Jedermann: Geier Harald (HSV Triathlon Kärnten), Sardei Guiseppe(HSV Triathlon Kärnten), Thurner Ottokar (im.puls Sport Union Klagenfurt) Thurner-Oschounig Barbara (im.puls Sport Union Klagenfurt).

FLOORBALL

Das U19-Nationalteam testete mit zwei Mannschaften (unter 15-Jährige und unter 17-jährige) bei den renommierten Brünn Open in Tschechien gegen Topteams. Die U15 zahlte mit null geholten Punkten viel Lehrgeld, der U17 gelangen immerhin zwei Zähler und der vorletzte Gruppenplatz. In Play-off-Runde eins war dann für beide Mannschaften, gespickt mit zahlreichen Kärntnern, Endstation.

STOCKSPORT

Senioren-Meisterschaften in Klagenfurt, Männer: 1. ER St. Peter Honeywell (Kurt Gebenetter, Gerhard Wallner, Robert Ressenig, Robert Wefl) Bild unten, 2. ESV Union Wang, 3. ESV Hetzendorf. - Frauen: 1. ESV Union Vornholz, 2. EV Rottendorf (Lieselotte Stranig, Manuela Gamsler, Johanna Husu, Anja Salbrechter, Maria Hollentin-Steiner), 3. UEV Franking-Geretsberg.