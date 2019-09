Facebook

EISHOCKEY

Die zweite Mannschaft von EBEL-Champion KAC ist perfekt in die neue Saison der AlpsHL gestartet. Die jungen Rotjacken entführten beim Titelverteidiger Laibach drei Punkte durch einen hauchdünnen 1:0-Erfolg. Das Goldtor erzielte der 18-jährige Stürmer Josef Schönett erst in Minute 55.

FLOORBALL

Nach zahlreichen Abgängen am Spielersektor sowie der Trennung vom finnischen Top-Trainer Kari-Matti Ratsula tritt der KAC in der IFL heuer extrem verjüngt an. Die Truppe um Routinier Andreas Pfeifer legte in Runde eins gegen den slowenischen Vertreter Polanska Bande einen wahren Krimi aufs Parkett. Der erst 15-jährige Nico Jellen brachte die Rotjacken früh in Führung (6.), nach 40 Minuten stand es 3:3. Ein Timeout nach slowenischem Doppelschlag durch Neo-Coach Jochen Bathe hauchte Rot-Weiß im Schlussdrittel wieder Leben ein. Doppelpacker Luca Wurmitzer (22., 55.), Tobias Meixner (57.), Christoph Platzer (58.) und Martin Krametter (58., 60./EN) verwandelten den 3:5-Rückstand blitzartig in einen umjubelten 8:5-Auftaktsieg.

Der VSV startet erst kommende Woche gegen einen der drei neuen ungarischen Vertreter, Komarom.

HANDBALL

Die Damen der SG Ferlach/Feldkirchen geben in der höchsten Spielklasse weiter eine sehr gute Figur ab. In der Heimhalle gab es nach dem Auftaktsieg zuletzt gegen Dornbirn nun gegen UHC Stockerau ein 24:24-Remis. Die Kärntnerinnen erarbeiteten sich bis zur Pause einen hauchdünnen 13:12-Vorsprung, führten auch bis zum Ende zumeist knapp. In der letzten Aktion kassierte die engagierte Truppe von Headcoach Alen Mihalj aber noch den unglücklichen Ausgleichstreffer. Die stärksten Werferinnen waren die herausragende Anna Kavalar (8 Tore) und Patricia Akalovic (5).

TISCHTENNIS

Nach zwei Stunden Busfahrt von Saint Quentin nach Paris saßen Amalie Solja, Liu Yuan, Anna Fenyvesi und TTC-CarinthiaWinds-Villach-Boss Werner Feuerabend auf dem Flughafen in Paris fest, da ihre Maschine nach Wien Verspätung hatte. „Für uns ist das kein Problem, da wir auch beim Hinflug 90 Minuten Verspätung hatten“, berichtet der Villacher, der noch immer dem möglichen Sieg in der Champions League gegen Saint Quentin nachtrauert. „Solja hatte im dritten Satz schon einen Matchball, doch leider saß das Glücksvogerl auf den Schultern der Gegnerin so das Amelie das Match verlor und damit tankten die Französinnen Selbstvertrauen.“ Am Ende setzte es für die Draustädterinnen eine 1:3-Niederlage. Beinahe wäre der Schachzug des Klubchefs aufgegangen: „Ich hatte unsere Nummer eins, Solja, auf Nummer zwei aufgestellt, damit sie gleich gegen die französische Nummer eins spielt, die sie schon einmal geschlagen hat. Leider fehlte am Ende das besagte Glück.“ In der Heimat geht es für die Villacherinnen am Freitag, 20. September, in Baden mit dem Cup los. Gleich zum Auftakt treffen die Feuerabend-Damen im Derby auf SCO Bodensdorf. Erfolgreich gestaltete Kiara Segula (TTC Villach) den Auftakt in der Jugend-Superliga. Die Zwölfjährige spielt in der 1. Gruppe, ist mit Abstand die Jüngste und hat ihr erstes Match schon gewonnen. „Sie ist mehr als ein Talent“, weiß Feuerabend.

REITEN

Einen Doppelsieg gab es zum Auftakt des Reit- und Springturniers in St. Margarethen/Lav. für Jannik Domaingo: Der Klagenfurter konnte zuerst den Bewerb über 125 cm auf „Coco Cosida“ für sich entscheiden. Über 130 cm siegte er mit „Chupa Chup“. Die weiteren Klassensieger: Anna-Maria Dietrich, Lena Granitzer, Uwe Hubmann, Johanna Wieser, Anna Schöller, Nika Kulmitzer, Lisa Wallner, Lara Schöttl, Julia Hantke, Marisa Egartner, Hannah Köll, Johanna Trummer.

BIATHLON

Erfolgreich gestalteten die Kärntner Teilnehmer die österreichischen Meisterschaften in Obertilliach. Dunja Zdouc (DSG Sele Zell) belegte bei den Damen Rang zwei hinter Katharina Innerhofer (S). Im U22-Bewerb der Damen holt Soli Mesotitsch (Sportunion Rosenbach) in überlegener Manier Gold. Magnus Oberhauser (Askö Villach) sichert sich Bronze im U22-Bewerb.

MOTORSPORT

Nach dem Lauf zur österreichischen Enduro-Meisterschaft in Spielberg sah es für Thomas Reichhold nicht gut aus. Er stürzte, zog sich eine Gehirnerschütterung zu. Erst in Möderbrugg (ST) konnte der 22-Jährige seine Form wieder ausspielen. Der St. Veiter gewann das Rennen der Junioren-Klasse und sicherte sich damit vorzeitig des österreichischen Meistertitel. In der allgemeinen Klasse liegt er auf dem dritten Platz.

TENNIS

Gerhard Thaler gewann beim internationalen Seniorenturnier in Bad Kleinkirchheim das Herren-Doppel +70. Mit seinem südafrikanischen Partner Dan Spengler bezwang er Hovorka/Vollbach (Deutschland) 6:3 ,6:3 und wurde im Einzel Zweiter.

LAUFSPORT

169 Teilnehmer nahmen die 168 Meter Anlauf und die 441 Stufen hinauf auf die oberste Plattform des Aussichtsturms am Pyramidenkogel in Angriff. Mit 14 Nationen und gleich mehreren Weltelite-Athleten, allen voran die australische Nummer Eins Suzy Walsham, gab es einen Teilnehmerrekord. Herren-Sieger Jakob Mayer (TS Jahn Lustenau) siegte mit neuem Streckenrekord von 2:04,38 Minuten. Die Gesamtwertung ist ihm jetzt schon nicht mehr zu nehmen. Die große Überraschung aus heimischer Sicht war Markus Karlin (2:11,08 Minuten) vom Ausrichterverein KLC. Der 21-jährige 400-Meter-Hürdenläufer wurde direkt hinter dem Weltklasseläufer Christopf Großegger (Diesel Sports Men) Drittplatzierter. Ein Traumrennen ist Vorjahressiegerin Veronika Windisch (Dieselsport) gelungen. Ihr zwischenzeitlicher Sechssekundenvorsprung auf Walsham schmolz Stiege für Stiege dahin. Am Ende rettete sie nach 2:36,42 Minuten einen hauchdünnen Vorsprung von 26 Hundertstel über die Ziellinie. Beste Kärntnerin wurde Barbara Bischof (Kelag Energy) mit 2:52,93 Minuten als Fünfte.

REITEN

Am Reiterhof Stückler in St. Margarethen/Lav. steigen die Finalbewerbe im Sommercup. Die Führenden: Christina Joham (Jungpferde), Felix Sommer (105 cm), Bernadette Innerkofler (115), Katharina Karpf (125), Franziska Wieser (Kleinpferde), Benita Schöffmann (Kleinpferde), Denise Regenfelder (lizenfrei).

SOMMERSPORTTAG

Über 30 sportbegeisterte Menschen mit Beeinträchtigung sowie viele Begleitpersonen und 25 Helfer hatten im Strandbad Maiernigg beim „1. Sommersporttag“ viel Spaß. „Es gab überall lachende und strahlende Gesichter“, freute sich Organisator Manuel Wunder.

Mit dabei auch Landeshauptmann Peter Kaiser, ASVÖ-Kärnten-Präsident Kurt Steiner, KFV-Präsident Klaus Mitterdorfer mit seiner Stellvertreterin Tanja Hausott und Ex-Box-Europameister Joe „Tiger“ Pachler. „Wenn man sieht, mit welcher Begeisterung die jungen Menschen hier Sport betrieben haben und wie sie ihre Erfolge genossen haben, zeigt das, es war richtig, diesen Tag ins Leben zu rufen“, sagt Mitterdorfer. Auch im nächsten Jahr soll es wieder einen „Sommersporttag“ geben.