In der spusu-Liga hat SC Kelag Ferlach heute, 19.30 Uhr, den HC Linz zu Gast. Erst einmal haben die Ferlacher ein Heimspiel gegen die Oberösterreicher verloren. HC Kärnten empfängt in der Challenge-Liga um 18.30 Uhr Trofaiach, steht vor einem Muss-Sieg.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matthias Rath und seine Ferlacher Mitspieler sollten HC Linz zu Hause schlagen © GEPA pictures

Die Ausgangsposition ist für die beiden Kärntner Klubs heute so klar wie selten: Zwei Siege sollten es in den beiden Heimpartien schon werden. SC Kelag Ferlach bekommt es in der spusu-Liga um 19.30 Uhr mit HC Linz zu tun, der HC schlafraum.at Kärnten empfängt um 18.30 Uhr in der Challenge-Liga Trofaiach.