SOCCER - RLM, A.Klagenfurt vs WAC © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Die Fußball-Bundesliga hat den Spielplan für die erste Saison der neuen 2. Liga veröffentlicht. Die Auftaktrunde der auf 16 Vereine aufgestockten zweithöchsten Fußball-Spielklasse findet von 27. bis 29. Juli statt. Die Spieltermine der Hinrunde werden von den Vereinen bis Ende Juni in flexiblen Zeitfenstern von Freitagabend bis Sonntagnachmittag angesetzt.

Die 240 Saison-Spiele werden in den kommenden vier Jahren von Laola1 in Szene gesetzt. Jeweils 30 davon werden auf Laola1 sowie auf ORF Sport + live und frei empfangbar zu sehen sein.

Alle Live-Spiele werden am Freitag, am Samstag mit Anpfiff bis 14.30 Uhr bzw. am Sonntag bis 12.30 gestartet.

Hier finden Sie den kompletten Spielplan.