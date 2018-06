Gerhard Schmid holte beim letzten Weltcup-Event der Saison einen zweiten Platz und stand damit in den letzten zehn Jahren immer zumindest einmal am Stockerl. Valentina Dreier und Filzwieser/Draxl schafften es in Finalläufe.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

19. Weltcupmedaille für Schmid © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Kärntens Wildwasserkanuten haben im slowenischen Celje ein erfolgreiches

Saisonfinale im Weltcup hingelegt. Im Herren-Einer holte Gerhard Schmid am ersten Bewerbstag mit dem sensationellen zweiten Platz in der Klassik-Distanz seine 19. Weltcup-Medaille und den ersten Stockerlplatz der Saison. „Das ist ganz speziell für mich. Somit war ich seit 2009 in allen zehn Saisonen zumindest einmal am Weltcup-Podest. Mit dem achten Platz bei der WM rundet dieses Ende eine tolle Saison ab“, freut sich Schmid. Valentina Dreier, durch Krankheit beeinträchtigt, wurde 13., der Canadier-Zweier mit den Klagenfurtern Peter Draxl und Manuel Filzwieser holte rang sechs.

Zum Abschluss gelangt Valentina Dreier am Folgetag der Finaleinzug der besten Zwölf im Sprint, am Ende wurde es Rang elf. Während Schmid sich mit Platz 25 zufrieden geben musste, holten Draxl/Filzwieser den neunten Platz. Weiter geht es für Kärntens Kanu-Asse Mitte Juli beim Finale der nationalen Meisterschaften.