Vor fünf Jahren war Michael Liendl der Spielmacher beim RZ Pellets WAC. Für den Steirer folgten verschiedene Stationen in Deutschland und zuletzt Holland. Nun ist der 32-Jährige offensichtlich zu einer Rückkehr in das Lavanttal bereit.

2013 kämpfte Michael Liendl mit dem WAC gegen den heutigen Schalke-Torjäger Guido Burgstaller (Rapid) © APA

Er absolvierte für den RZ Pellets WAC 57 Spiele und erzielte dabei 20 Tore. Diese Leistung blieb auch den Verantwortlichen der Klubs in Deutschland nicht verborgen. Am 31. Jänner 2014 verließ der Mittelfeldspieler das Lavanttal und wechselte zu Fortuna Düsseldorf. Jetzt steht die Rückkehr von Michael Liendl in die Lavanttal-Arena vor der Tür. Der 32-Jährige steht zwar seit August 2017 bei Twente Enschede unter Vertrag, fühlt sich dort aber nicht mehr wirklich wohl. Kein Wunder, kam der Steirer doch beim Absteiger aus der Eredivisie nur zu zwei Einsätzen.