Der kleine persönliche, nicht immer ernst zu nehmende Blog-Eintrag über Beobachtungen in der Kärntner Sportszene. Und manchmal auch mit einem Blick über die Landesgrenzen hinaus.

Dass die US-Amerikaner so ihre eigenen Vorlieben für den Sport geniesen, ist hinlänglich bekannt. Sportarten, die in unseren Breiten höchstes Ansehen genießen, sind in den USA Randnotizen. Und umgekehrt, sei gerechterweise hier angemerkt.

Wenn es aber um so genannte Weltsportarten handelt, vor allem, wenn eine Sportart zur Weltsportart hochstilisiert wird, spalten sich die Geister. Nun hat ESPN, der vielleicht prominenteste Sportsender der USA, eine Liste mit den berühmtesten, bekanntesten, ehrenwertesten Sportlern der Welt erstellt. Es verwundert ja schon, dass die Amerikaner sogar die Position des Fußballs langsam akzeptieren. Es führt die Liste nämlich ein gewisser Cristiano Ronaldo, vor LeBron James (Basketball) Lionel Messi und Neymar an. Dann käme als Fünfter Roger Federer vor Tiger Woods.

Die Liste ist gar nicht so amerikanisiert. Alles klar, alles gut. Vergeblich sucht man aber nach Skisportlern. Ein Marcel Hirscher, bei uns mit fast mozart-artiger Inbrunst gefeiert, fehlt gänzlich. Und auf Rang 95 finden wir wenigstens Lindsey Vonn.

Von ihr haben die Amerikaner immerhin schon gehört. Dem Weltsport sei Dank.

