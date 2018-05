Kärntner Landesskiverband"Fritz Strobl wäre der ideale Präsident"

Facebook

ÖSV-Vizepräsident Anton Leikam schlägt Fritz Strobl als Kärntens Ski-Präsident vor © (c) GEPA pictures

Sie feiern am 17. Mai ihren 75. Geburtstag, sind seit Jahrzehnten Sportfunktionär. Verraten Sie uns, welche Funktionen Sie derzeit noch ausüben?

ANTON LEIKAM: Den längsten Dienst absolviere ich beim Skiklub Askö St. Veit-Klippitztorl. Den hab ich 1962 gegründet und bin seit damals Obmann. Dem Österreichischen Skiverband gehöre ich seit 1985 als Vize-Präsident, zuständig für die Nordischen, an. Seit 1996 bin ich Präsident des Askö Kärnten.

In diesen langen Zeiträumen gab es sicher viele Höhepunkte, positiver wie negativer Natur. Können Sie ein paar aufzählen?

Das Größte für mich war die Nordische-WM 2011 in Oslo. Da holte Österreich sieben Goldmedaillen, waren bis zu 100.000 Zuschauer bei den Siegerehrungen. Dazu gab es sehr erfolgreiche und weniger gute Weltmeisterschaften. Auch beim Landesskiverband kann ich auf sehr erfolgreiche Zeiten zurückblicken. Selbst wenn ich nachdenke, ein richtig negatives Erlebnis hatte ich im Sport nie.