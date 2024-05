Melbourne, Paris, London, New York erweisen sich nicht nur als kosmopolitische Schnittpunkte. Sie holen auch die Tennis-Elite bei den Grand-Slam-Turnieren vor den Vorhang. Doch der Weg dorthin ist steinig. Vor allem für heimische Tennis-Asse. Ein wenig Starthilfe für die nächste Generation sollen die anstehenden drei ITF-Turniere in Kärnten bringen: Villach-Warmbad, Annenheim sowie Sportunion Klagenfurt. Dort können Tennis-Talente Punkte sammeln, die für die Rangliste wichtig sind. Auch um sein eigenes Niveau schrittweise zu verbessern. Wie etwa bei der Lienzerin Lilli Tagger, die nach den jüngsten beiden Turniersiegen in Italien erstmals unter den ITF-Top-100 zu finden sein wird. Die Hoffnungsträgerin steigt wie Nico Hipfl am Dienstag in das Villach-Turnier ein.