Sie werden immer mehr, die Erfolge rund um die Kärntner Leichtathletik. In der Klagenfurter Leopold-Wagner-Arena zeigte im Rahmen der hochkarätig besetzten Staatsmeisterschaften die 4x400-Meter-Staffel der Frauen vom KLC mit Maja Kropiunik, Lilly Pleßnitzer,Elisabeth Golger und Katharina Just groß auf. Mit einer Zeit von 3:55,41 konnte das Team den Vizestaatmeistertitel erobern. Dabei sorgte Pleßnitzer im gut besuchten Stadion für ein Herzschlagfinale. Die Klagenfurterin konnte Österreichs Olympia-Teilnehmerin Susanne Gogl-Walli (TGW Zehnkampf-Union) in Schach halten. Die zweite KLC-Staffel (mit Yanet Kifle Bekuretsion, Ina Slamanig, Magdalena Kulnik und Lisa Petz) belegte den achten Platz. Den Sieg sicherte sich ULC Riverside Mödling.