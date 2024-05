Am Samstag feuerten WAC-Präsident Dietmar Riegler und Gattin Waltraud noch die „Erste“ in Altach an, gestern unterstützten sie die Amateure im Regionalliga-Derby beim ASK. gemeinsam mit Vize Christian Puff und Akademieleiter Walter Kogler. Sie sahen einen frühen Ausschluss von Kenan Muharemovic, das 0:1 durch Denis Sinanovic und den Ausgleich von Michael Novak per Kopf nach Ecke von Konstantin Kerschbaumer. „Wir wollen unbedingt oben bleiben“, hält Riegler fest.