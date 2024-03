Martin Micheu: „Jede Partie ist jetzt ein Highlightspiel für uns“

Zum zweiten Mal nach 2022 ist die Jufa-Arena in Bleiburg Austragungsort des MEVZA-Final-Four. Gastgeber Aich/Dob trifft im Halbfinale am Samstag auf OK Maribor. Das zweite AVL-Halbfinale hingegen ging verloren.