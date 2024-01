Vor zirka 20 Jahren hielten verschiedenste Arten von Ruder-Indoor-Geräten vermehrt Einzug in Fitnessstudios und anderen Gesundheitssporteinrichtungen. Im professionellen Rudersport sind die sogenannten Ruderergometer aber schon viel länger fixer Bestandteil des (Winter)-Trainings, seit 1990 werden in Österreich bereits jährlich Indoormeisterschaften durchgeführt. Eine, die die letzten sechs Jahre dominierte und stets den Titel holte, war - wie könnte es auch anders sein - Magdalena Lobnig. Die Olympia-Dritte von Tokio gilt auch am Sonntag wieder als klare Favoritin, noch dazu sind die Meisterschaften heuer ein Heimspiel für die Völkermarkterin.