Der Weltranglisten-Erste Michael van Gerwen © APA/HANS PUNZ

Die Darts-Weltelite ist am Wochenende in Premstätten bei Graz zu Gast. Die Austrian Darts Open gehen zum zweiten Mal in der Steiermark über die Bühne. Das Turnier ist mit 135.000 Pfund (157.000 Euro) dotiert und zählt zur European Tour. Nach seiner Absage im Vorjahr ist neben Österreichs Ass Mensur Suljovic diesmal auch der Weltranglisten-Erste Michael van Gerwen am Start.

Die 16 gesetzten Spieler steigen erst am Samstag in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Suljovic, der am Schwarzl See im Vorjahr bis ins Halbfinale vorgedrungen war, trifft in seinem ersten Spiel wohl auf den niederländischen Altmeister Raymond van Barneveld - falls sich der fünffache Weltmeister zum Auftakt am Freitagabend wie erwartet gegen den englischen Außenseiter Mark Wilson durchsetzt.

Die Stars der Szene reisten am Freitag direkt von der Premier League in Manchester, in der Suljovic am Donnerstagabend gegen den Schotten Peter Wright erfolgreich war, nach Graz. Titelverteidiger ist der Waliser Jonny Clayton, der sich im Vorjahr in einem rein walisischen Endspiel gegen Gerwyn Price durchgesetzt hatte. Der Sieger erhält auch in diesem Jahr 25.000 Pfund (29.000 Euro).

Topstars erst am Samstag im Einsatz

Weltmeister Van Gerwen spielt erstmals in Graz, steigt dort wie Suljovic am Samstagabend (nach 19.15 Uhr) ins Geschehen ein. Die Austrian Open hat der Niederländer 2013 in Wiener Neustadt und 2017 in Schwechat bereits zweimal gewonnen. Das European-Tour-Turnier im Multiversum Schwechat figuriert mittlerweile als Austrian Darts Championship und geht in diesem Jahr von 30. August bis 1. September über die Bühne.

In der Premstättener Halle stehen alle Entscheidungsspiele ab dem Achtelfinale am Sonntag auf dem Programm. Neben dem für Samstag gesetzten Suljovic durften sich mit Dietmar Burger, Michael Rasztovits, Patrick Tringler und Benjamin Fasching zum Auftakt am (heutigen) Freitag gleich vier Österreicher in der ersten Runde versuchen.