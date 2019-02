Mit seiner Gold-Medaille im Slalom in Aare ist Marcel Hirscher alleiniger Führender in der Allzeit-WM-Bestenliste.

Marcel Hirscher © APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Das mit den Rekorden ist so eine Sache: Für Marcel Hirscher haben sie, wie er selbst behauptet, keine allzu große Bedeutung, sie sind nebensächlich - doch sie unterstreichen, welch außerordentlicher Sportler der 29-Jährige ist. Mit dem ersten Platz im WM-Slalom in Aare holte Hirscher seine elfte Medaille bei alpinen Ski-Weltmeisterschaften - und die siebente davon in Gold.

Damit ist Hirscher der erfolgreichste WM-Teilnehmer aller Zeiten. Er löste Toni Sailer vom Thron ab, der in seiner Karriere sieben goldene und eine silberne Medaille geholt hat.