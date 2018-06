Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch wenn das Gemauere der Iraner vor allem in der ersten Hälfte gegen den berghohen Favorit Spanien nicht zum Anschauen war, elektrisierten die Einsatzbereitschaft und der unbedingte Wille der Perser. Da wurde mit den begrenzten fußballerischen Mitteln gerackert, was das Zeug hielt. Und, auch wenn es am Ende nicht für einen Punkt reichte, kämpften sich die Iraner in die Herzen der Fans.

Noch mehr fürs Herz war aber jene Meldung, dass zeitgleich in Teheran erstmals seit 37 Jahren auch Frauen im Azadi-Stadion die Live-Übertragung der Partie mitverfolgen durften.

Ob es nur ein einmaliges Aufheben der strengen Scharia war, wird die Zukunft weisen. Sicher ist, dass Irans Frauen im Sinne der Gleichberechtigung im Gegensatz zu den Männern an diesem Tag einen großen Sieg feierten.