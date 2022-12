Carlo Ancelotti ist einem Medienbericht zufolge der Top-Kandidat auf den Teamchef-Posten bei Brasiliens Fußball-Nationalteam. Wie das Internetportal "UOL Esporte" am Montag mit Bezug auf Verbandsquellen berichtet, ist der Coach von Real Madrid bereits im Oktober erstmals kontaktiert worden. Demnach habe er sich offen für konkrete Verhandlungen gezeigt, sobald das Amt frei würde. Tite hatte nach dem Viertelfinal-Aus der "Seleção" bei der WM in Katar seinen Abgang erklärt.

Ancelotti hat in Madrid noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Zudem hatte der 63-Jährige im Spätsommer gesagt, dass er nach der Zeit in Madrid seine Karriere beenden werde. Laut "UOL Esporte" könne er sich nun aber vorstellen, ab Sommer 2023 Brasiliens Team zu übernehmen.

Englands Fußball-Nationalteam ist bei der WM in Katar im Viertelfinale knapp an Frankreich gescheitert und muss damit weiter seit 1966 auf einen Titelgewinn warten. Geht es nach den Kickern soll Teamchef Gareth Southgate trotzdem im Amt bleiben. "Ich hoffe, er bleibt. Er war brillant für uns. Es gibt viel Kritik, die nicht gerechtfertigt ist. Er hat uns so weit gebracht, weiter als das die Leute erwarten konnten", sagte Mittelfeldmann Declan Rice. Bei den "Three Lions" wird nun aber Ex-Chelsea-Coach Thomas Tuchel hoch gehandelt. Der Deutsche könnte demnach schon bald auf Southgate folgen.

Der französische Verbands-Präsident Noel Le Graët hat sich indes nach dem erneuten Einzug ins Halbfinale der Fußball-WM für eine Vertragsverlängerung von Trainer Didier Deschamps ausgesprochen. "Die Entscheidung liegt bei ihm, ich hoffe, er sagt ja", sagte Le Graët im Interview des TV-Senders der Zeitung "L'Équipe". Le Graët hatte bereits vor dem 2:1 im Viertelfinale gegen England angedeutet, dass er sich wünsche, dass Deschamps bei einem Halbfinal-Einzug bleibe.