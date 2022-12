Zur Auflockerung eine kleine, feine Quizfrage. Also: Wo gedeihen saftige Wiesen und wunderbare Rasenflächen am besten? Die Scheichs von Katar wussten die Antwort unverzüglich: Das schönste Grün wächst ganz rasch, genügsam und schnell in der, richtig, richtig, Wüste, wo es 50 Grad hat. Also wurden im Vorjahr riesige Flächen mitten im Wüstensand grasmäßig bepflanzt und sorgfältig mit dem Gießkännchen gehegt und gepflegt. Ein Liter pro Halm genügt pro Tag vollauf. Stets wurde außerdem daran gedacht, dass Donnerstag Substraltag ist. Das muss unbedingt beachtet werden.