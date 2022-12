Das Bild hat sich irgendwie eingebrannt in das Kurzzeitgedächtnis des WM-Zuschauers. Da steht Aliou Cissé am Spielfeldrand, in seinem stilbildenden Jogger immer den Doppelpass simulierend zwischen seiner Gestik und den Bewegungsabläufen der Spieler, die sich vor seinem geistigen Auge abspielen. Der Blick suggeriert, dass seine Gedankenwelt der Lebensrealität auf dem Spielfeld schon stets einen Schritt vorausgeeilt ist. Aber manchmal wird der Erfolgstrainer des Senegal von der Vergangenheit eingeholt.