Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar könnte nicht das einzige Sport-Großevent sein, mit dem sich der Wüstenstaat in die Geschichtsbücher einträgt. Laut mehreren Quellen will sich das Emirat für die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2036 bewerben.

Der bisherige WM-Erfolg soll die Verantwortlichen dazu bewegt haben, Pläne für Spiele in Katar zu schmieden. Bisher ist vom Internationalen Olympischen Komitee jedoch noch kein Zeitplan für den Vergabeprozess kommuniziert worden.

Würde Katar den Zuschlag bekommen, wären es die ersten Spiele in einem muslimischen Land. Schon 2016 und 2020 verpasste der Wüstenstaat die Bewerberliste aufgrund der zu hohen Temperaturen im Sommer. Damals vergab das IOC die Sommerspiele an Rio de Janeiro und Tokio.

In Doha fanden auch bereits die "World Athletics Championships" 2019 statt, durch die WM gebe es auch schon die nötige Infrastruktur, meinen die Kataris. Gegenüber Reuters erklärte eine regierungsnahe Quelle: "Der Erfolg dieser Weltmeisterschaft gibt ihnen recht, sie haben gezeigt, dass sie solche Veranstaltungen durchführen können."