Abgesehen von vielen anderen Besonderheiten geht Katar auch als die WM der kurzen Wege in die Geschichte ein. Dies gilt, relativ betrachtet, jedoch nicht für die deutsche Nationalmannschaft. Diese hat sich vom Rest der im Wüstenstaat versammelten Fußballwelt abgeschottet und im hohen Norden des 11.000 km² kleinen Emirats verschanzt, 110 Kilometer vom Zentrum in Doha entfernt. Doch von Ruhe kann keine Rede sein. Nur die Belgier sind ähnlich weit weg untergebracht, am anderen Ende, 90 Kilometer südlich von Doha, alle anderen logieren im Großraum der Hauptstadt.