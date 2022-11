Ein fast volles Stadion, tolle Stimmung, Genialität auf dem Rasen – und

dazu Oliver Polzer als ORF-Mikromann, beim Spiel der Brasilianer gegen Serbien passte fast alles. Bis auf die textilen Probleme von Sir Oliver, der ja auch als Quizmaster gerne Rätsel aufgibt.

Jetzt muss man dazu eines wissen: Herr Polzer hat offenkundig die Ehre, primär die Abendspiele zu kommentieren. Und er informiert ständig über sein Outfit. Das ist wichtig, das schafft fast persönliche Nähe. Beim ersten Spiel trug er, wie er schonungslos offen bekannte, einen Pullover, bei Spiel Nummer zwei nur ein T-Shirt, beim dritten Match schwankte er zwischen Shirt und Pulli. Da unterschlug er leider das Endresultat. Aber er gab auch andere, spannende Exklusiv-Informationen. Bei Eckstößen gleiche der Strafraum einem Flugfeld, verriet Polzer. Eine verblüffende Beobachtung.

Von ihm so erklärt: Beim Corner gibt es, also im sogenannten Sechzehner, Starts und Landungen zugleich. Sagenhaft. Denn da kommt ja auch noch der Ball angeflogen, der Tormann hebt ab – wie am Flughafen, echt wahr.

Bei der taktischen Umstellung der Brasilianer blieben die Flieger im Hangar. Die Textilien übernahmen. Polzers Erläuterung: „Anlaufen und schauen, wo die Löcher sind. Dann geht das irgendwann in die Hose.“ Das Pressing ersparte er uns. Als Lohn gibt es einen Ölkanister im Norwegerpulli-Design.