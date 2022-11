Was wurde nicht alles unter den Teppich gekehrt im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar? Das Nationalmuseum in Doha hat nichts zu verbergen, das einer kristallinen Wüstenrose nachempfundene und 2019 eröffnete Bauwerk stellt stolz zur Schau, was der in den kommenden Wochen in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit rückende Kleinstaat am Golf so alles aufzustellen vermag, darunter auch einen mit 1,5 Millionen Perlen besetzten Teppich von unschätzbarem Wert.