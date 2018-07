Facebook

Nach neun Jahren verabschiedet sich Ronaldo von den "Madridistas". © (c) APA/AFP/MARCO BERTORELLO (MARCO BERTORELLO)

Gleich nach der Verkündung des Wahnsinns-Transfers von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin veröffentlichte der portugiesische Superstar einen Abschiedsbrief an die Fans des spanischen Rekordmeisters. Das deutschsprachige Real Madrid-Portal REAL TOTAL hat den offenen Brief übersetzt:

„Diese Jahre bei Real Madrid und in der Stadt Madrid waren wahrscheinlich die schönsten meines Lebens. Ich habe für diesen Klub, diese Fans und diese Stadt nur Gefühle der Dankbarkeit. Ich kann allen für die Zuneigung, die ich erhalten habe, nur danken.

Ich denke, es ist der Moment gekommen, eine neue Etappe in meinem Leben zu beginnen und deshalb habe ich den Klub gebeten, dass er akzeptiert, dass ich wechsele. Ich bitte alle und ganz besonders unsere Fans, dass sie mich verstehen.

Es waren neun absolut wunderbare Jahre. Es waren neun einmalige Jahre. Es war für mich eine emotionale Zeit, aber auch hart, weil bei Real Madrid stets höchste Erwartungen herrschen. Ich weiß aber sehr gut, dass ich niemals vergessen kann, dass ich den Fußball hier auf eine einzigartige Art und Weise genossen habe.

MEHR ZUM TRANSFER Offiziell: Cristiano Ronaldo wechselt zu Juventus Turin

Ich hatte auf dem Platz und in der Kabine ausgezeichnete Mitspieler, habe die Nähe der unglaublichen Fans gespürt und gemeinsam haben wir dreimal in Folge und viermal binnen fünf Spielzeiten die Champions League gewonnen. Und dazu besitze ich die Zufriedenheit, den Ballon d’Or viermal und den Goldenen Schuh dreimal gewonnen zu haben. Alles im Laufe meiner Etappe bei diesem riesigen und außergewöhnlichen Klub.

Real Madrid hat mein Herz erobert und auch das meiner Familie. Und deshalb will ich stärker denn je Danke sagen: Danke an den Klub, an den Präsidenten, an die Verantwortlichen, an meine Mitspieler, an alle Trainer, Mediziner, Physios und Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass alles funktioniert und sich um jedes Detail kümmern.

Ein unendlicher Dank einmal mehr an unsere Fans und auch an den spanischen Fußball. Während dieser neun begeisternden Jahre hatte ich große Gegner. Mein Respekt und meine Anerkennung gilt ihnen allen.

Ich habe viel nachgedacht und weiß, dass der Moment für einen neuen Zyklus gekommen ist. Ich gehe, aber dieses Trikot, dieses Wappen und das Santiago Bernabéu werde ich immer als etwas empfinden, das zu mir gehört – wo auch immer ich bin.

Danke an alle und natürlich, wie ich es zum ersten Mal in unserem Stadion vor neun Jahren gesagt habe: ¡Hala Madrid!“