Einige Juventus-Fans hatten es bereits geahnt. © (c) APA/AFP/ISABELLA BONOTTO (ISABELLA BONOTTO)

Cristiano Ronaldo verlässt Real nach neun Jahren und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Juventus Turin. Wie der spanische Verein auf seiner Website bekannt gab, haben sich beide Vereine auf eine Ablöse von 100 Millionen Euro geeinigt. Wann der Weltfußballer präsentiert wird, ist noch nicht bekannt – derzeit urlaubt er in Griechenland.

Bekannt ist jedoch, dass Real Madrid Ronaldos Wunsch einer erneuten Gehaltserhöhung mitsamt Vertragsverlängerung nicht mehr nachgekommen ist. Der Portugiese fühlte sich – mehreren Medienberichten zufolge – nicht mehr genug vom spanischen Rekordmeister wertgeschätzt und wechselt jetzt zur "alten Dame". Dort soll der 33-Jährige rund 30 Millionen Euro im Jahr verdienen.

In einem Abschiedsbrief an die Fans der Königlichen bittet Ronaldo um Verständnis: "Ich denke, es ist der Moment gekommen, eine neue Etappe in meinem Leben zu beginnen. Deshalb habe ich den Klub gebeten, dass er meinen Wunsch zu wechseln akzeptiert. Ich bitte alle und ganz besonders unsere Fans, dass sie mich verstehen."

2009 noch für 94 Millionen Euro von Manchester nach Madrid gewechselt, geht CR7 nach 450 Toren, 438 Partien und 16 Titeln im weißen Trikot fortan in Italien auf Torjagd.

ALLES ÜBER CR7 CRISTIANO RONALDO (Portugal/33 Jahre): Voller Name: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

Geboren: 5. Februar 1985 in Funchal

Größe: 1,86 m

Gewicht: 84 kg

Familienstand: ledig,

Sohn Cristiano Ronaldo junior (geb. 2010), Zwillinge Eva und Mateo (geb. 2017) sowie Alana Martina (geb. 2017)



Position: Flügel, Angriff

Verein: Juventus Turin (seit Juli 2018)

Homepage: www.cristianoronaldo.com

Frühere Vereine: Sporting Lissabon (1997-2003), Manchester United (2003-2009), Real Madrid (2009-2018)

Länderspiele: 154 (85 Tore)

Länderspiel-Debüt: 20. August 2003 gegen Kasachstan