Ein russischer Fan feiert das Team mit Flagge und Tschertschessow-Konterfei © APA/AFP/YURI KADOBNOV

Es gibt nicht viele Orte, wo man in dem Städtchen Ziwilsk, an der Straße von Nischni Nowgorod nach Kasan, Fußball schauen kann. Im Restaurant Wstretscha wird heute eine Hochzeit gefeiert, auf dem Jahrmarkt am Tichwinsker Frauenkloster gibt es zwar eine Freilichtbühne, aber der Leinwandprojektor dort soll lausig sein. "Außerdem ist da Alkohol verboten", grinst Sascha, 27, der zusammen mit seinen Freunden Anton und Stas auf dem großen Kunstledersofa im Sushi-Pizza-Café „Samurai“ sitzt und Schaumweizen trinkt, eine regionale Hefeweizenbiermarke.