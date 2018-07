Am Schauplatz. Im Käsefachgeschäft „Der Schweizer“ in Wien hielt es die Fan-Horde kaum auf ihren sechs Sitzen. Der Rotwein ist besser.

Das wohl kleinsten Public Viewing der Welt © KK

Die Fahne mit dem weißen Plus auf rotem Untergrund hängt seit 2013 über dem Portal, nicht nur heute. Andrzej Koch hat zum Public Viewing gebeten, er ist „Der Schweizer“ in der Wiener Wollzeile und hat nicht wirklich viel Platz. „Ohne Schanigarten habe ich 15 Quadratmeter, mit sind es 18,20“, sagt der Luzerner, der in exklusiver Innenstadtlage qualitativ hochwertigsten Käse verkauft. Auch dann, wenn nicht gerade gegen Schweden Fußball gespielt werden muss. Zwei Stehtischchen, drei Hocker, ein Sitzbalken, für die Kleine Zeitung wurde nach Anfrage „ein Logenplatz“ reserviert, der Chef affichierte einen Zettel: „Heute ab 16 Uhr geschlossen“, und los geht's.

