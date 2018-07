Facebook

Nach der Niederlage gegen Russland gab Andres Iniesta seinen Rücktritt bekannt. © (c) AP (David Vincent)

Andres Iniesta hat am Montag wie erwartet sein letztes Spiel in der spanischen Fußball-Nationalmannschaft bestritten. "Es ist Tatsache, dass das mein letztes Spiel war. Eine wundervolle Etappe ist zu Ende gegangen", sagte der Mittelfeldspieler am Sonntag nach der 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen WM-Gastgeber Russland und dem damit besiegelten Achtelfinal-Aus.

Mit Spanien gewann Iniesta 2010 den WM-Titel und 2008 und 2012 die EM. Mit seinem einstigen Stammverein FC Barcelona triumphierte er viermal in der Champions League, 2012 wurde er zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. Der 34-Jährige kehrte nach Saisonende den Katalanen den Rücken und wird ab sofort für den japanischen Erstligisten Vissel Kobe spielen.

Nach Rücktritt: Die Karriere des Andres Iniesta Im Jahr 2005 debütierte Andres Iniesta im spanischen Nationalteam. Nach 13 Jahren und 133 Spielen ist jetzt Schluss. (c) AP (PAUL WHITE) Bei der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz holte er mit Spanien den Titel. Im Finale ging es gegen Deutschland. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Felix Roittner) Zwei Jahre später schoss Iniesta gegen Niederlande zum Weltmeistertitel. Gegen die Niederlande netzte er in Minute 116. ein. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ AMA Sports) Für Spanien war es der erste und bis jetzt einzige Weltmeistertitel. APA 2012 folgte der nächste Sctreich. Bei der EM in Polen und der Ukraine krönte er sich mit Spanien erneut zum Weltmeister. APA Nach der bitteren Niederlage gegen Russland gab Iniesta seinen Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt. "Es ist der traurigste Moment meiner Karriere", sagte er nach dem Spiel. (c) AP (David Vincent) 1/6