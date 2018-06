Nach dem WM-Aus"Totenstille in der Kabine": Löw schließt Rücktritt nicht aus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mario Gomez, Mats Hummels und Niklas Süle (von links) können es nicht fassen: Deutschland fährt heim © AP

Der deutsche Fußball-Nationaltrainer Joachim Löw hat nach dem ersten WM-Aus einer deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase seinen Rücktritt nicht ausgeschlossen. "Es ist zu früh für mich, die Frage zu beantworten, jetzt brauchen wir ein paar Stunden, um klarzusehen", sagte der 58-Jährige am Mittwoch nach der entscheidenden 0:2-Niederlage gegen Südkorea.

Löw übernahm die Verantwortung für das historische Aus. "Der gesamte deutsche Fußball, wir alle haben verloren. Nicht nur ein Spiel, sondern vieles von dem, was wir uns in den letzten Jahren aufgebaut haben", sagte der Teamchef, der seit 2006 im Amt ist und gerade erst seinen Vertrag bis zur WM 2022 in Katar verlängert hatte. Er sei nun der erste, der sich hinterfragen müsse, betonte er: "Da muss ich jetzt eine Nacht drüber schlafen, so kurz nach dem Spiel bin ich total frustriert und enttäuscht. Das hätte ich mir nicht vorstellen können."

Alle Reaktionen im Überblick:

Joachim Löw (Bundestrainer): "Es herrscht Enttäuschung und Totenstille in der Kabine. Keiner ist in der Lage, etwas zu sagen. Für uns ist das eine riesige Enttäuschung. Wir müssen das annehmen. Gratulation an unsere Gegner. Wir haben es nicht verdient, weiterzukommen. Wir haben in der Vorbereitung alles unternommen, uns hat die Leichtigkeit gefehlt."

... über seine Zukunft: "Es ist zu früh für mich, diese Frage zu beantworten. Die Enttäuschung ist tief in mir drinnen. Ich bin der erste, der sich hinterfragen muss. Da muss ich jetzt erst mal eine Nacht drüber schlafen."

Nach WM-Aus von Deutschland: Soll Joachim Löw weiterhin Trainer des DFB-Teams bleiben? Ja, er hatte jahrelang Erfolg mit dem Team, hat mit "der Mannschaft" eine furchteinflößende Marke aufgebaut. Das Ausscheiden war nur ein einmaliger Ausrutscher Auf keinen Fall. Wer mit Deutschland die Vorrunde einer WM nicht übersteht, muss mit den Konsequenzen rechnen. Das Team braucht frischen Wind, auch auf der Trainerposition

Mats Hummels (Deutschland): "Man sieht bei der WM, dass es für keine Mannschaft einfach ist, außer für England und Belgien. Wir haben uns im Mexiko-Spiel in die Situation gebracht. Wir haben einige Punkte, bei denen wir ansetzen müssen, das werde ich öffentlich aber nicht mehr sagen. Das letze Spiel, das wir überzeugend abgeliefert haben, war Herbst 2017. Es ist ein ganz bitterer Abend für Deutschland."

... über die Ausgangslage vor dem Spiel: "Mit dem Mexiko-Spiel haben wir uns in eine Situation gebracht, die wir nicht mehr ändern konnten. Wie das Tor fällt, ist dann symptomatisch."

Oliver Kahn (ZDF-Experte): "Man hat gespürt, dass für jeden der Mannschaft das Trikot mehrere Tonnen wiegt. Es wurde immer noch ein Pass gespielt, statt abzuschließen. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass in der Mannschaft eine Achse vorhanden war."

Oliver Bierhoff (DFB-Teammanager): "Wir sind tief enttäuscht. Am Ende hat es nicht gereicht. Immer wenn wir schnell spielten, haben wir Chancen kreiert. Man sieht bei der WM, dass sich die Favoriten schwer tun, wenn dann die Teams hinten drin stehen, arbeitet der Kopf."

... über Weiterarbeit mit Bundestrainer Joachim Löw: "Jogi hat den Vertrag unterschrieben. Ich gehe fest davon aus, dass er weitermacht."



Deutschland ist nach einem 0:2 gegen Südkorea sensationell ausgeschieden. Wie sehr freut Sie das? Joachim Löw und sein Team verloren das Schicksalsspiel bei der WM in Russland gegen Südkorea und schied dadurch bereits in der Vorrunde aus. Überwiegt bei Ihnen Schadenfreude oder Trauer? Was für ein Jubeltag! Aufgrund der deutschen Überheblichkeit und des Glaubens, eh besser als die anderen zu sein, gönn ich ihnen dieses Ausscheiden Das Ausscheiden eines solchen Top-Teams und amtierenden Weltmeisters ist sehr schade. Das deutsche Team hätte dem Turnier bestimmt noch gut getan

Reinhard Grindel (DFB-Präsident): "Also erstmal spüren auch wir in der Delegation, im Präsidium eine grenzenlose Enttäuschung. Es ist jetzt nicht die Aufgabe des Präsidenten, inhaltlich diese WM zu analysieren. Da würde ich mich verheben. Dafür haben wir eine sportliche Leitung um Oliver Bierhoff. Da erwarte ich, dass sie die Lage analysieren."

Manuel Neuer (Tormann Deutschland): "Ich denke, dass jeder sehr enttäuscht und traurig ist, dass wir diese große Chance verpasst haben. Ich denke, dass von uns allen die Bereitschaft nicht groß genug war und der Wille zu zeigen, dass wir bei dieser Weltmeisterschaft was reißen wollen. Spätestens bei der nächsten oder übernächsten Station wäre Halt gewesen für uns. Wir haben in keinem Spiel richtig überzeugt, wo wir sagen können, das war die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Das ist bitter und erbärmlich."