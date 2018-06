Vor dem Spiel Deutschland gegen Schweden gelang Oliver Pocher in einem Fan-Match ein ähnlicher Treffer wie Toni Kroos. Das hatte er sich auch vom Team so gewünscht.

Oliver Pocher © TWITTER

Bevor Deutschland gegen Schweden in das Spiel der letzten Chance ging und dank des Treffers von Toni Kroos in der 95. Minute über einen 2:1-Sieg jubeln durfte, fand in Sotschi ein DFB-Fan-Match zwischen Deutschen und Schweden statt. Mit dabei auch Oliver Pocher. Und dem Comedian gelang knapp vor Schluss das entscheidende Tor. Das Besondere daran: Pocher wünschte sich danach, dass das deutsche Nationalteam dies wiederholen sollte. Und so geschah es dann auch. Sogar das Tor von Pocher ähnelte ein wenig dem von Kroos. Doch sehen Sie selbst:

Liebes @DFB_Team

ich habe heute im DFB Fan Match in Sotschi kurz vor Schluss gegen Schweden dieses entscheidende Tor geschossen...es wäre schön, wenn Ihr das gleich wiederholen könntet!!

Danke und bis gleich!! @SPORT1 @JochenStutzky #DieMannschaft #ZSMMN #GERSWE pic.twitter.com/icBRB1BMRg — Oliver Pocher (@oliverpocher) 23. Juni 2018