Toni Kroos © GEPA pictures

SPANIEN

Marca: "Toni Kroos schießt in Madrid keine Freistöße, weil sie die Angelegenheit von Cristiano Ronaldo sind. Es erweist sich, dass er ein außergewöhnlicher Spezialist ist. Der deutsche Spieler, der die meisten Champions-League-Titel gewonnen hat, hat den Weltmeister, der schon die Bordkarten für Berlin bereit hatte, gerettet. Kroos war ausschlaggebend, führte den Freistoß kolossal aus. Das Herz eines Meisters hört nie auf zu schlagen."

AS: "Als ganz Deutschland verzweifelt war und Intrigen machte, erschien der Real-Star. Aus dem Nichts. Er hatte bislang unfassbare Fehler gemacht, er war kaum zu sehen wegen der guten Deckung der Schweden, aber er hatte noch eine Kugel bereit. Eine graue Leistung, die vergessen ist dank der Qualität in seinem rechten Fuß. Und ein Land atmet dank ihm weiter. Seine Mentalität ist beeindruckend."

El Mundo: "Egal, was bei der WM passieren wird, Toni Kroos hat ein weiteres Tor für die Ewigkeit geschossen, das seinem Land erlaubt, sich nicht zu schämen als gedemütigter Weltmeister wie Spanien, Italien und sogar das Frankreich von Zinedine Zidane, die alle als Titelverteidiger rausgeflogen sind. Kroos hat das vermieden, weil er der Bauchnabel und der Führungsspieler des Teams ist."

Fußball-WM: Die besten Bilder von Deutschland gegen Schweden (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND) (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND) (c) APA/AFP/NELSON ALMEIDA (NELSON ALMEIDA) (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS) (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS) (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/JEWEL SAMAD (JEWEL SAMAD) (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND) (c) APA/AFP/NELSON ALMEIDA (NELSON ALMEIDA) (c) APA/AFP/JEWEL SAMAD (JEWEL SAMAD) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/JEWEL SAMAD (JEWEL SAMAD) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/JEWEL SAMAD (JEWEL SAMAD) (c) APA/AFP/NELSON ALMEIDA (NELSON ALMEIDA) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/JOHN MACDOUGALL (JOHN MACDOUGALL) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS) 1/24

El Mundo Deportivo: "Deutschland ist das Real Madrid der letzten Jahre. Sie holen Titel dank wundersamer Tore in der Nachspielzeit, gewinnen im Elfmeterschießen, nutzten unverständliche Fehler der Gegner oder der Schiris aus. Das heißt nicht, dass die Erfolge unverdient sind, sondern dass es eine spezielle Mystik gibt, dass Teams wie Real und Nationalmannschaften wie Deutschland die Epik in Limit-Situationen schaffen. Ausgerechnet Kroos machte das Siegtor. Vom Schurken zum Helden."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Der WM-Pokal wurde gestern in Sotschi vergeben. Deutschland hat ihn erneut gewonnen, die Spieler haben sich auf den Rasen geworfen, Joachim Löw sprang auf dem Feld und umarmte alle, während diesmal der Symbol-Spieler nicht Mario Götze ist, sondern Toni Kroos."

Corriere dello Sport: "Die Deutschen wurden vor einer Blamage gerettet von einer Qualität, die sich Verkaufen lässt: Toni Kroos, der seine Vergebung nach dem Patzer beim Tor der Schweden verdient hat."

ENGLAND

The Telegraph: "Toni Kroos mit einem unglaublichen Last-Minute-Tor, er hält die WM-Hoffnungen der Deutschen am Leben. Ein dramatischer Freistoß beendet ein außergewöhnliches Comeback. Deutschland reißt die Gruppe an sich."

BBC: "Es ist ein Wendepunkt für Deutschland. Das Momentum ist nun vollständig auf ihrer Seite."

The Guardian: "In einem wilden Spiel haben die Deutschen erneut ihre Schwächen in der Verteidigung gezeigt. Ein eklatantes Beispiel für die Undiszipliniertheit war Jerome Boateng, der vom Platz flog. Aber die Deutschen haben mit viel Hingabe gekämpft. Die Technik von Kroos beim Freistoß war makellos."

The Sun: "Hätten wir gedacht, dass das passieren kann? Als der Freistoß im Tor landete, wussten wir: es kann passieren! Ein sensationeller Schuss von Kross. Für Schweden war es herzzerreißend. Was für eine Nacht."

Daily Mail: "Für eine kurze Zeit war Deutschland aus der WM geflogen. Sie waren in Unterzahl, ihnen gingen die Ideen aus und die Schweden verteidigen, als ob ihr Leben davon abhängen würde. Und dann kam Toni Kroos."

FRANKREICH

L'Equipe: "Von Frustration bis Euphorie. In dieser Samstagnacht bei Deutschland gegen Schweden hat Kroos alle Emotionen durchgemacht."

Le Monde: "Um weit zu kommen, muss Deutschland seine Verteidigung verbessern."

SCHWEDEN

Aftonbladet: "Schweden tobt nach dem Spiel: Ekelhaftes Verhalten."