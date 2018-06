Facebook

Die Deutschen durften am Ende doch noch jubeln. Mit der Leistung waren viele Fans jedoch nicht zufrieden. © (c) AP (Frank Augstein)

Deutschland kann vorerst einmal durchatmen. Am Samstagabend schlug der amtierende Weltmeister Schweden mit 2:1. Die Deutschen steigerten sich in der zweiten Halbzeit und gewannen schließlich durch ein Tor von Real-Madrid-Spieler Toni Kroos. Er zimmerte einen Freistoß in Minute 94. in das Tor der Skandinavier. Am letzten Spieltag wartet nun Außenseiter Südkorea auf die Deutschen, die Schweden müssen gegen Tabellenführer Mexiko ran.

Nach dem Sieg waren die deutschen Fans natürlich in Feierlaune. Mit der Leistung der Mannschaft waren dennoch nicht alle zufrieden. Vor allem an der Leistung in der ersten Halbzeit hatten viele etwas auszusetzen.

Überraschend reinkommen und dann mit blutiger Nase rausgeführt werden.



Klingt nach einem Abend in einer Großraumdisco – ist aber das Spiel von #Rudy bisher.#GERSWE #WM2018 #FUMSLIVE — FUMS (@fums_magazin) 23. Juni 2018

Ein Tor wie eine Ikea-Bauanleitung. Völlig unverständlich.#GERSWE — Eris (@aenea_jr) 23. Juni 2018

Wenn der Wind günstig steht, kann ich die Holländer leise lachen hören.#GERSWE — Vanny_Bunny™ (@LittleHorney) 23. Juni 2018

Im Spiel um Platz 3 haben wir immer gut ausgesehen. Ich rechne mir einiges aus gegen Südkorea.#GERSWE — Nils Bomhoff (@boedefeld_) 23. Juni 2018

Wie viele Zentimeter von Löws Fingernägeln gehen eigentlich bei so einem Spiel drauf?#WM2018 #GERSWE — Tini4you (@Tini4you) 23. Juni 2018

Deutschland kann echt froh sein. Normalerweise baut Schweden in so großen freien Räumen ein Möbelhaus. #GERSWE — WUMMS (@WummsSportshow) 23. Juni 2018

Ich gehe in den Keller, hol mir ein Bier - fällt prompt der Ausgleich. Meint die Frau, dass es evtl. helfen könne, wenn ich im Keller bliebe... 🙄#GerSwe — SteCu The QQ (@DoubleQ) 23. Juni 2018

Euch ist aber schon klar, das wir viele gute Angebote bei #ikea verpassen , wenn wir heute gewinnen?



Ich mein ja nur #GERSWE — Momo (@MoMoguckt) 23. Juni 2018

Heute Abend gelernt:

1. Deutschland ist besser als Italien.

2. Die Schweden sind mittelmäßig begabte Fußballer.

3. Deutschland ist zwar sooooo gut, aber ohne Glück können sie nicht gewinnen.#GERSWE — Lukas Spiss (@spissable) 23. Juni 2018

Die Rote für #Boateng hat die zusätzliche Minute Nachspielzeit rausgeholt, die die Mannschaft für den Siegtreffer bräuchte. Raffiniert, Herr Löw!#GERSWE #WM2018 — Christoph Azone (@ChristophAzone) 23. Juni 2018

Ich finde es -ähhm, sagen wir "interessant" wie nach dem 2. Vorrundenspiel schon Autokorso und Feuerwerk gemacht wird.. wer sind wir? Andorra? #GERSWE #GER — Benwig van Hackhoven🐍⚓ (@benedetusmc) 23. Juni 2018