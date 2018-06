Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eden Hazard durfte gegen Tunesien gleich zweimal jubeln. © (c) AP (Matthias Schrader)

Mit einem souveränen Auftritt bezwang Belgien Außenseiter Tunesien 5:2. Belgiens Teamchef Roberto Martinez hatte nach dem lockeren 3:0-Auftakterfolg gegen Panama nichts zu beanstanden gehabt. Weil die Abwehrrecken Vincent Kompany und Thomas Vermaelen noch nicht voll fit sind, schickte er dieselbe Startformation aufs Feld. Und jene Elf machte schnell ernst: Eden Hazard zwang Syam Ben Youssef zu einem Elferfoul an der Strafraumgrenze und verlud im Anschluss Tunesiens Goalie Farouk Ben Mustapha.

Tunesien probierte die Flucht nach vorn, und wurde nach einem schlimmen Patzer in der Vorwärtsbewegung klassisch ausgekontert: Dries Mertens bediente Lukaku, und der brachte den Ball eiskalt im langen Eck unter (16.). Den Arabern gelang jedoch die schnelle Reaktion: Dylann Bronn köpfelte nach Freistoßflanke von Khazri zum 2:1-Anschluss ein (18.). Wenige Minuten später kam für Rechtsverteidiger Bronn die Hiobsbotschaft. Er musste genauso verletzungsbedingt ausgewechselt werden wie kurz vor der Pause Nebenmann Ben Youssef.

Kurz vor der Pause durfte dann Lukaku noch einmal jubeln. Thomas Meunier steckte perfekt auf den Manchester United Angreifer durch und der traf dann zum bereits vierten Mal bei dieser Weltmeisterschaft.

Fußball-WM: Die besten Bilder von Belgien gegen Tunesien AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AP AP AP AP AP AP AP AP 1 /19

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Halbzeit zwei begann für die Belgier wieder perfekt.bediente mit einem Pass aus der eigenen Hälfte Eden Hazard und der schob nach 51 Minuten locker zum 4:1 ein. Im Verlauf des Spiels ergaben sich immer wieder Topchancen für Belgien,verwertete die beste Möglichkeit in der 90. Minute zum 5:1. Der Tunesierbetrieb mit seinem Treffer in der Nachspielzeit nur mehr Ergebniskosmetik.Mit zwei Siegen aus den ersten zwei Spielen können die Belgier nun beruhigt in das letzte Spiel der Gruppenphase gegen England gehen.