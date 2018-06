Schweiz drehte in Kaliningrad einen 0:1-Rückstand gegen Serbien in einen 2:1-Sieg. Xhaka und Shaqiri trafen nach der Pause.

Die Schweiz jubelt. Nach dem 2:1 gegen Serbien ist der Aufstieg zum Greifen nahe © (c) APA/AFP/OZAN KOSE (OZAN KOSE)

Aleksandar Mitrovic brachte die Serben im Gruppe-E-Spiel per Kopf früh in Führung (5.), Granit Xhaka glich für Schweiz mit einem Weitschuss aus (52.), Xerdan Shaqiri ließ die Eidgenossen mit seinem Treffer in der 90. Minute jubeln.

Damit liegt die Schweiz auf Rang zwei, punktegleich hinter Brasilien (jeweils vier Zähler). Serbien ist mit drei Punkten Dritter.

Am Mittwoch treffen in der letzten Runde Serbien und Brasilien aufeinander. Schweiz hat mit Costa Rica die vermeintlich leichtere Aufgabe vor sich.

Die Südosteuropäer starteten frech in die Partie, von Beginn an setzte man Nadelstiche über die flinken Außenspieler. In der 5. Minute zahlte sich das bereits aus. Steven Zuber vertendelte den Ball auf der rechten Seite gegen Dusan Tadic, sofort machte sich der Rechtsaußen zum Flanken bereit. Er hob das Spielgerät gefühlvoll in die Mitte, Fabian Schär verschätzte sich in der Höhe. Dadurch konnte Aleksandar Mitrovic relativ unbedrängt hochsteigen, aus kurzer Distanz ließ er Yann Sommer mit einem harten Kopfball keine Chance.

Zunächst blieb man seiner Linie danach treu, ohne wirklich weitere klare Torchancen zu kreieren. Dann kippte das Spiel zu Gunsten der Schweiz, allen voran Blerim Dzemaili (10., 30., 32.) hätte für den Ausgleich sorgen können. Die Serben trugen sich lediglich noch in der Sünderkartei ein.

Die Angriffsbemühungen der Schweizer wurde in Halbzeit zwei belohnt: Zuber trieb die Kugel bei einem Schweizer Konter über die linke Seite, überbrückte dann das Feld mit einem halbhohen Pass. In der rechten Strafraumhälfte wartete Xherdan Shaqiri und zog aus 14 Metern direkt ab, Aleksandar Kolarov warf sich aufopferungsvoll in den Schuss. Vom Rücken des Serben prallte der Ball allerdings in den Rückraum, Granit Xhaka kam in vollem Lauf und hämmerte ihn in das rechte Eck (52.).

Beide Seiten wollten den Sieg, suchten die Entscheidung. Die Schweizer machten in der 90. Minute den Treffer. Nach einer abgewehrten Ivanovic-Flanke spielte Xhaka die Kugel flach in die Spitze, Shaqiri startete noch in der eigenen Hälfte. Tosic konnte nur noch hinterherlaufen. Shaqiri schloss mustergültig zum Siegtreffer ab.