FBL-WC-2018-MATCH22-DEN-AUS © (c) APA/AFP/FABRICE COFFRINI (FABRICE COFFRINI)

Dänemark startete energisch in die Partie und bejubelte ein frühes Führungstor. Tottenham-Star Christian Eriksen traf per Linksschuss wuchtig unter die Querlatte und bezwang damit den australischen Tormann Matthew Ryan. Die Vorlage kam von Nicolai Jörgensen. Während Dänemark das Spiel in der Anfangsphase bestimmte, kam Australien erst im Laufe der ersten Hälfte besser in die Partie.

In der 38. Minute gelang Mile Jedinak vom Elfmeterpunkt der Ausgleich. Vorausgegangen war ein Handspiel des Dänen Yussuf Yurary Poulsen. Das Spiel gestaltete sich fortan sehr offen, beide Mannnschaften ergriffen auch in der Offensive die Initiative. Ein Distanzschuss von Aaron Mooy und ein gefährlicher Querpass durch den Strafraum der Dänen sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen.

Auffällig agierte bei den Dänen vor allem Pione Sisto, der ebenso eine gute Schusschance vorfand. Jedoch verfehlte er das Tor. Ab der 70. Minute verlor die Partie an Fahrt, beide Teams hatten ihren Gegner wieder gut unter Kontrolle. Sowohl Dänemark als auch Australien ließen in der Schlussphase das letzte Risiko vermissen. Einzig Matthew Leckie sorgte mit einer Direktabnahme nochmals für Gefahr, Schmeichel machte die Chance aber zunichte. So endete das erste Spiel an diesem WM-Tag mit 1:1 in Samara.

