Reaktionen auf Twitter"Was machen die eigentlich beruflich?"

Deutsche Fans während des Mexiko-Spiels © (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ)

Trotz einem Sturmlauf in der zweiten Halbzeit unterliegt Fußball-Weltmeister Deutschland dem Team aus Mexiko mit 1:0. Hirving Lozano besorgte in der ersten Halbzeit den Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Juan Osorio. Es ist die erste Niederlage eines europäischen Teams bei dieser Weltmeisterschaft in Russland. Deutschlands Toni Kroos über die Auftaktniederlage: "Sie haben uns clever zugestellt. Wir haben keine Lösung gefunden, dass haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Die Möglichkeiten hatten wir, für mindestens ein Tor."

Vor den heimischen Bildschirmen fieberten die deutschen Fans mit ihrer Mannschaft mit, konnten sich jedoch den ein oder anderen zynischen Kommentar nicht verkneifen. Vor allem auf Twitter gab es einige Schmankerl.

Vielleicht sagt der Turniermannschaft noch schnell jemand, dass das Turnier schon begonnen hat?#GERMEX — Pogobär (@trollpunk69) 17. Juni 2018

#GERMEX ist wie ein Buch, auf das man sich sehr gefreut hat und wo man bei der Hälfte nicht weiß, ob man das Ende kennen oder die nächsten Bände noch lesen mag. 🤷 — Eva-Maria Obermann im #litcampblues (@Variemaa) 17. Juni 2018

50 Euro für den Reporter, der Özil und Müller nach dem Spiel fragt, was sie eigentlich so beruflich machen. #GERMEX — Brudi Carrell (@sechsdreinuller) 17. Juni 2018

Tjaha, jetzt wünscht ihr euch Podolski zurück der ohne den Matchplan anzugucken einfach einen aus 35 Metern in den Winkel wemmst. #GERMEX — hellojed (@hellojed) 17. Juni 2018

Ich hab eh nicht genug Benzin für Autokorso#GERMEX — Claude Eckel (@AlterSenator) 17. Juni 2018

Mein Mann wirft Gegenstände in Richtung Fernseher 😂😂



Läuft wohl nicht so gut. #GERMEX — Jen (@so_jen74) 17. Juni 2018

Wenn die deutschen Jungs auf dem Fussballpatz nur halbwegs soviel Leidenschaft zeigen würden, wie beim stylen ihrer Frisuren, könnte das bei dieser WM noch etwas werden.#DFB #GERMEX — Thiopental (@ICEthunersee) 17. Juni 2018

Seehofer als Verantwortlicher für Sport sollte daraus Konsequenzen ziehen. #Germex — Jonas Jansen (@vierzueinser) 17. Juni 2018

127 Millionen jubeln in Mexiko. Und 8 Millionen in Österreich ;) #GERMEX — (((Buerstmayr))) (@buerstmayr) 17. Juni 2018