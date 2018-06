Serbien startete mit einem Sieg gegen den Viertelfinallisten von 2014 in das WM-Turnier. Ein Freistoßtor durch Aleksandar Kolarov sorgte für die Entscheidung im Spiel gegen Costa Rica.

Aleksandar Kolarov sorgte für den spielentscheidenden Treffer Serbiens © (c) APA/AFP/EMMANUEL DUNAND (EMMANUEL DUNAND)

Gleich in den ersten zwei Spielminuten fanden beide Teams jeweils eine gute Möglichkeit vor. Doch sowohl der Serbe Aleksandar Mitrovic, ihm sprang der Ball vom Fuss, als auch auf der anderen Seite Bryan Ruiz, konnten das Leder nicht im gegnerischen Tor unterbringen. Danach blieben Torchancen aber Mangelware, obwohl Serbien feldüberlegen war und das Duo Dusan Tadić und Sergej Milinković-Savić Costa Rica immer wieder vor Probleme stellte. Die Südamerikaner beschränkten sich hauptsächlich aufs Kontern.

Mit dem ersten Treffer in der 56. Minute kam wieder etwas Schwung in die Partie. Aleksandar Kolarov zirkelte einen Freistoß aus rund 25 Metern unhaltbar über die Mauer und sorgte für die, aufgrund des bisherigen Spielverlaufs, verdiente Führung der Serben. Nach dem Rückstand versuchte Costa Rica, das bei der letzten Weltmeisterschaft überraschend das Viertelfinale erreichte, mehr für das Spiel zu tun, doch Zählbares kam dabei nicht heraus. Am Ende brachten die "weißen Adler" den Sieg souverän über die Zeit.