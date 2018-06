Facebook

Yussuf Poulsens Zweitname ist ebenfalls Yurary. © (c) APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE (FILIPPO MONTEFORTE)

Für den Dänen Yussuf Poulsen hätte die Weltmeisterschaft nicht besser beginnen können: Nach rund 60 Minuten brachte der Stürmer seine Nation mit einem überlegten Abschluss gegen Peru mit 1:0 in Führung. Aufmerksamen Beobachtern entging dabei nicht der Name, den Poulsen auf seinem Trikot trug – „Yurary“.

Was der 24-Jährige bereits in der dänischen Liga tat, tut er nun auch 2018 für die Dänische Nationalmannschaft. Yurary ist der Name seines Vaters, der an einer Krebserkrankung starb, als Yussuf gerade einmal sechs Jahre alt war. "Das war schlimm für mich und meine Familie. Wir haben lernen müssen, ohne ihn zu leben. Heute verbinde ich jedes Spiel auch mit ihm und trage in Dänemark den Nachnamen Yurary auf dem Trikot", sagte Poulsen einst.