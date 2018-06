Reykjavik Isländer feierten im strömenden Regen

Das 1:1 gegen Mitfavoriten Argentinien sorgte in Reykjavik für große Jubelstimmung - auch der strömende Regen machte den Feierlichkeiten kein Ende.

ICELAND-FBL-WC-2018-FEATURE © (c) APA/AFP/HALLDOR KOLBEINS (HALLDOR KOLBEINS)

Islands Fußball-Fans haben das überraschende 1:1 ihrer Mannschaft gegen Argentinien in der Heimat wie einen Sieg gefeiert. In der Hauptstadt Reykjavik strömten am Samstagnachmittag Menschen auf die Straßen und ließen Sektkorken knallen.

Zuvor hatten Tausende das Spiel trotz heftigen Regens im Freien auf Großbildleinwänden verfolgt. Um das erste WM-Spiel in der Geschichte Islands sehen zu können, hätten laut Berichten des isländischen Rundfunks sogar zahlreiche Paare ihre Hochzeiten abgesagt.

Und jene Fans, die ihre Mannschaft von Island nach Russland begleitet hatten, machten ihrer Mannschaft dort alle Ehre.