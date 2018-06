Island nimmt zum ersten Mal in der Geschichte an einer Fußball-WM teil. Und die Fans bereiteten sich standesgemäß darauf vor.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Island-Fans rufen auch in Moskau laut "Huh!" © Screenshot/Facebook.com

Bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich wurde das isländische "Huh!" zum Kult unter Fußball-Fans. Und auch in Russland vermisst man es derzeit nicht - aus gutem Grund: Island nimmt derzeit erstmals in der Geschichte an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil.

In Moskau bestreiten die Isländer das erste Gruppenspiel der Gruppe D gegen Argentinien. Und die Fans haben sich im Vorfeld standesgemäß auf die Partie eingestimmt. Womit? Mit einem kollektiven "Huh!"

Das sehenswerte Video: