Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Der GAK darf einen „neuen“ Cheftrainer in der 2. Liga begrüßen. David Preiß, zuletzt im Frühjahr aufgrund der Zulassungskriterien für die 2. Liga vom ÖFB zum „Teamtrainer“ degradiert und durch Enrico Kulovits „vertreten“, ist offiziell wieder Chef. Der ÖFB fasste in der gestrigen Präsidiumssitzung in St. Wolfgang nach entsprechenden Formulierungsänderungen einen Beschluss. Demnach dürfen Trainer mit der neuen A-Lizenz (wie Preiß) in der Saison 2019/20 Cheftrainer in der 2. Liga sein, weil erst im nächsten Jahr wieder ein neuer Kurs für die UEFA-Pro-Lizenz beginnt.