Der GAK lässt nicht nach, auch gegen Wels feiern die Rotjacken einen klaren 5:0-Sieg. Das letzte Liga-Gegentor gab es am 4. November.

Dominik Hackinger traf doppelt © GEPA pictures

GAK - Wels 5:0

Der GAK marschiert in Riesenschritten weiter in Richtung Zweite Liga. Siebentes Spiel im Herbst, sechster Sieg, Tordifferenz 17:0. „Zu null“, sagte Trainer David Preiß nach dem 5:0 über den FC Wels „ist immer schön. Wir wollen aber den Fans auch zeigen, dass wir Spaß am Fußball haben.“