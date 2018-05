Zum fünften Mal in Folge kann der GAK Meister werden und aufsteigen. Die Grazer sind auf Regionalligakurs - drei Runden vor Schluss fehlen den Athletikern noch vier Punkte.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Drei Mal jubelte der GAK © PURGI

Dem GAK fehlen noch vier Punkte zum Aufstieg in die Regionalliga. St. Anna versuchte gegen die Amateure des KSV zwar Druck auf die Athletiker auszuüben - das gelang durch den klaren 7:3-Erfolg auch.

Der GAK ließ gegen Mettersdorf aber auch nichts anbrennen und siegte 3:0. Die Tore der Grazer erzielten Andreas Fischer (35.), Marco Allmannsdorfer (58.) und Luka Kiric (66.). Damit liegt der GAK drei Runden vor Schluss weiter sechs Punkte vor St. Anna - der Rest der Liga hat bereits Respektabstand. Vier Punkte brauchen die Athletiker also noch, um in die Regionalliga aufzuziehen - vier Punkte fehlen zum fünften Meistertitel in Folge.

Spätestens in Wildon am 1. Juni kann der GAK also den Meistertitel fixieren.