Gratulation war es keine. Und doch hat Wolfsberg-Trainer Reinhard Pleyer in der WhatsApp-Gruppe seiner Unterliga-Süd-Mannschaft auf ein historisches Ereignis hingewiesen. Die Recherche des A-Lizenz-Trainers hat nämlich ergeben: Noch nie hat ein Spieler drei Eigentore in einem Spiel erzielt. Stefan Rohrer, Mittelfeldspieler des Unterligisten – und beim 0:7 gegen Straden Aushilfsaußenverteidiger –, ist aber genau das "passiert"; denn von Gelingen kann in dem Fall keine Rede sein.