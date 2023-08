Die einen sehen es als völlig fehl am Platz, die anderen ordnen es als alternativlos ein. Aber die Menschheit hat sich zu einer Leistungsgesellschaft entwickelt. Persönliche Leistungen eines Individuums geben den Ausschlag für den Erfolg. Das betrifft in der Arbeitswelt Unternehmen, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Teil dazu beitragen müssen, damit die Firma reüssieren und somit wettbewerbsfähig bleiben kann.