Ganz genau weiß Jürgen Hiden noch nicht, was am Freitag passieren wird. Gegen die Lafnitz Amateure läuft der 36-Jährige ein letztes Mal für den ASK Voitsberg auf. 659 Spiele sagt die Statistik des steirischen Fußballverbandes - deutliche mehr als 800 Spiele für die Weststeirer sind es gewesen, die Hiden bestritten hat. Im August 2002 ist er von Sturm Graz zurück in die Heimat gewechselt. "Es wird sehr emotional", sagt Hiden. "Man versucht sich darauf vorzubereiten, aber was da wirklich passiert, kann man sich nicht vorstellen."