Spanferkel, Kistenfleisch und Schmankerl werden am Samstag ab 15 Uhr im Römerstadion in Wagna serviert. Warum? Weil Flavia Solva sein 70-Jahr-Jubiläum feiert. Die einstige dritte Fußball-Kraft in der Steiermark war stets ein Verein mit Wohlfühlfaktor und ein Sprungbrett für große Karrieren. Mario Posch etwa, kam aus Mureck und schaffte über Flavia Solva den Sprung nach Tirol und schließlich ins deutsche Uerdingen, bis er in Graz mit Sturm „meine erfolgreichste Zeit verbrachte“. Über Flavia spricht der aktuelle sportliche Leiter des SV Ritzing noch immer gerne. „Vom Zeugwart bis zu den Funktionären, alle waren nett und engagiert. Das war ein super Verein“, schwärmt Posch. Und früher auch ein Publikumsmagnet, der es im Jahr auf rund 40.000 Zuschauer brachte.