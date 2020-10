Facebook

Lukas und Patrick Sidar © Yildiz

„Wir haben durch die Quarantäne unsere Form verloren und müssen schnell wieder in die alte Verfassung finden“, sagt Milicevic. Dabei kann er auch auf ein Brüder-Trio vertrauen. Patrick, Manuel und Lukas Sidar sind seit 2019 in Köflach aktiv. „Wir haben alle in Ligist angefangen und sind dann nach der Reihe nach Mooskirchen gewechselt. Wir haben Trainer Milicevic gekannt, er war ein wichtiges Argument dafür, dass wir nach Köflach gekommen sind“, sagt Lukas Sidar. Sein älterer Bruder Patrick ist „der ruhige, aber er liefert als Linksverteidiger immer seine Leistung ab“. Den jüngeren Bruder Manuel beschreibt Lukas so: „Er spielt am linken Flügel und ist ein bisschen launischer, so wie ich auch. In der Kabine machen er und ich immer wieder Späße.“ Lukas Sidar ist eigentlich im zentralen offensiven Mittelfeld beheimatet, musste aber aufgrund einer Verletzung von Michael Raimann auch schon als Stürmer aushelfen.