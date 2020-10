Facebook

Jubelnde Gnaser © (c) Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Michael Kaufmann durchlief die Gnaser Jugend bis zur U13, beendete dann seine Vereinskarriere und spielte in den vergangenen Jahren für den USV Aug-Radisch in der Gnaser Dorfmeisterschaft. Seine Beziehung zum USV Gnas gab er nie auf und strebte nun ein Comeback im Vereinsfußball an. „Ich wollte in meinem Leben etwas verändern und habe begonnen mehr zu laufen. Ich bin dann sogar einen Halbmarathon gelaufen“, sagt Kaufmann und fügt hinzu: „Ich habe mit Sportchef Andreas Zach gesprochen und einen Tag später habe ich schon bei der zweiten Mannschaft mittrainiert.“