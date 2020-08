Facebook

Ivo Gölz tritt aus gesundheitlichen Gründen kürzer © (c) Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Ivo Gölz musste knapp vor dem Meisterschaftsstart aus gesundheitlichen Gründen einen Schritt zurückmachen und übergab das Trainerzepter an Markus Rebernegg. So kurz vor dem Saisonstart natürlich alles andere als ideal, doch der neue starke Mann an der Linie sieht die ganze Sache nicht so dramatisch. „Natürlich war das überraschend, da ich aber so oder so die ganze Zeit bei der Mannschaft war, weiß ich, was trainiert wurde und worauf das Hauptaugenmerk zu legen ist“, sagt Markus Rebernegg und ergänzt: „Am wichtigsten ist es, dass es Ivo halbwegs gut geht. Er kommt ja auch immer wieder auf den Platz und wir tauschen uns aus.“